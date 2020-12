Beistand für Weimars Partnerstadt Trier

„Weimar ist in Gedanken bei den Betroffenen in unserer Partnerstadt“, mit diesen Worten hat Oberbürgermeister Peter Kleine auf die Amokfahrt in Trier reagiert. Seinem Trierer Amtskollegen Wolfram Leibe bot er umgehend Hilfe an und drückte seine Anteilnahme aus.

„Die Nachrichten aus unserer Partnerstadt Trier lassen mich schockiert und zutiefst betroffen zurück“, so Kleine. „Ich bin in Gedanken bei allen Betroffenen vor Ort. Meine besondere Anteilnahme gilt allen Familien und Freunden der Opfer. Ich spreche ihnen mein tief empfundenes Mitgefühl aus. Den Verletzten wünsche ich baldige Genesung und viel Kraft.“

Direkt an seinen Trierer Amtskollegen Wolfram Leibe gewandt, sagte Peter Kleine: „Falls es irgendetwas gibt, bei dem ich Sie unterstützen kann, dann zögern Sie bitte keine Sekunde, sich bei mir zu melden. Ich wünsche Ihnen alle Kraft, die Sie für die Bewältigung dieses tragischen Ereignisses jetzt brauchen!“