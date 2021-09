Benefiz im Weimarer Lichthaus mit dem Film „Proxima“

Weimar. Soroptimistinnen sammeln Spenden für Kinder-, Jugend- und Mütterheim in Erfurt.

Nach langer Veranstaltungspause freuen sich die Mitglieder der Soroptimist-Clubs Weimar und Erfurt auf ihren nächsten Benefizkinoabend im Lichthaus. Dazu kommt, dass Soroptimist International seinen 100. Geburtstag feiert.

Die „Feiertage“ sollen an die Arbeit der Clubs erinnern und auch andere motivieren, sich für Gleichberechtigung für Mädchen und Frauen einzusetzen. Daher geht der Erlös des Kinoabends am 24. September in diesem Jahr an das Kinder-, Jugend- und Mütterheim Erfurt. Vor dem Film laden die Clubs zum Sektempfang mit selbst gemachten Köstlichkeiten und anschließendem Get-Together in den Biergarten des Kinos.

Gezeigt wird der Film „Proxima“ mit Eva Green in der Hauptrolle, der die Konflikte thematisiert, denen berufstätige Mütter ausgesetzt sind: Sarah will als erste Astronautin den Mars erforschen. Beim Training gerät sie an ihre psychischen und physischen Grenzen. Zudem würde sie bei der Mission ihre Tochter fast ein Jahr nicht sehen.

Verbindliche Reservierungen (Tickets 17 Euro, Spenden erbeten) mit Name, Telefonnummer und Mail-Adresse unter kranz@kranz-pr.de oder www.lichthaus.info. Tickets gibt es auch in der Eckermann-Buchhandlung Weimar.

Freitag, 24. September, ab 18 Uhr; Lichthaus-Kino, Am Kirschberg 4

