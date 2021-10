Benefizball für Weimarer Hilfsfonds „Mütter in Not“

Weimar. Service-Clubs richten das beliebte wie hilfreiche gesellschaftliche Ereignis am 22. Oktober aus.

Seit mehr als zwölf Jahren engagieren sich die Mitglieder der Weimarer Serviceclubs für unverschuldet in Not geratene Mütter, Väter und Familien. Mithilfe von Spenden, Anzeigen und Sponsorings konnten so über 125.000 Euro zur Verfügung gestellt werden, wann immer der Bedarf beim Komitee angezeigt wurde. Ob es die abzuwendende Obdachlosigkeit, die Zukunft der Kinder oder ein Neuanfang nach Gewalt in der Familie ist, der Fonds „Mütter in Not“ helfe unbürokratisch und innerhalb von 48 Stunden. Über die Vergabe entscheidet ein Gremium aus Mitgliedern der Service-Clubs und einer Vertreterin des Sozialamtes.

Eine Benefizgala in Zeiten des Lockdowns zu veranstalten, war 2020 undenkbar. „Vieles hat Corona verändert, aber die Sehnsucht nach Begegnung, sozialem Engagement und unbeschwertem Genießen ist gewachsen“, betonte Narek Avetisyan, Mitglied des Ballvorstands. Dieser will am 22. Oktober, ab 19 Uhr, im Schießhaus den traditionellen Benefizball ausrichten.

Der Abend unter dem Motto „Moulin Rouge“ bietet neben Tanz für den guten Zweck für „Mütter in Not“ ein Drei-Gänge-Menü, unter anderem von Marcello Fabri, sowie die beliebte Tombola.

Die Anmeldung muss bis zum 15. Oktober unter gala@lopp.de erfolgen.