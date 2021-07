Benefizkonzert in Weimarer Kirche Herz Jesu

Weimar. Weimars katholische Gemeinde unterstützt die Hochwasserhilfe am Samstag mit einem Benefizkonzert.

Mit einem spontan für Samstag, 24. Juli, um 20 Uhr auf die Beine gestellten Benefizkonzert in der Herz-Jesu-Kirche möchte sich Weimars katholische Pfarrgemeinde an der Hilfe für die vom Hochwasser betroffenen Menschen beteiligen und insbesondere ein Zeichen der Verbundenheit mit dem immens schwer getroffenen Ort Altenahr setzen. Hochkarätige Musiker der Liszt-Hochschule, so Martin Sturm an der Orgel und Thomas Müller-Pering an der Gitarre, sowie aus dem Umfeld der Gemeinde spielen unentgeltlich. Die Konzertbesucher werden am Ende um eine Spende zu Gunsten der Menschen in Altenahr gebeten.

Über www.herzjesu-weimar.de können ab Mittwoch, 21. Juli, um 10 Uhr im Internet Tickets reserviert werden.