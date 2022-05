Bernd Lange, hier in einer DNT-Inszenierung, liest für die Ukraine.

Benefizlesung in der Weimarer Stadtbücherei zugunsten der Ukraine

Weimar. DNT-Schauspieler Bernd Lange stellt am 20. Mai einen Antikriegstext von Wolfgang Borchert in den Dienst der guten Sache.

Eine Benefizlesung zugunsten der Ukraine hat die Weimarer Stadtbücherei organisiert: Der DNT-Schauspieler Bernd Lange liest am Freitag, dem 20. Mai, ab 19.30 Uhr im Gewölbekeller in der Steubenstraße einen Text von Wolfgang Borchert mit dem Titel „Im Mai, im Mai schrie der Kuckuck“. Dieser Text beschreibt wie kaum ein anderer, welche Verheerungen Kriege in den Seelen der Menschen anrichten.

Die Spenden der Besucher sollen in ein Hilfsprojekt für die Ukraine fließen. Der Eintritt ist frei.