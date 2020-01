Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Benimm-Kurs für die Golf-Region

Die Volkshochschule bietet für Urlauber, Geschäftsleute und andere Interessierte Einblick in Kultur und Sitten der Golf-Region. Stadtführerin Aurélie Nicola mit über zehnjähriger Erfahrung in der Region berichtet über ihre Erlebnisse, darüber, welches Benehmen dort oft das richtige ist und welche Rolle Körpersprache spielt. Der zweiteilige Kurs findet an den nächsten Dienstagen, 14. und 21. Januar, von 18.30 bis 20 Uhr am Graben 6 statt. Die Teilnahme kostet 16 Euro. Um Anmeldung wird gebeten.