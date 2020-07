Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beratung für Hörgeschädigte in Weimar wieder möglich

Die Beratungsstelle des Ortsvereins Weimar im Schwerhörigenbund bietet mit ihrem mobilen „Sozialen Dienst für Hörgeschädigte in Thüringen“ eine kostenlose Beratung an. Es gibt sie immer mittwochs, 10 bis 12 und 15 bis 17 Uhr, in der Geschäftsstelle, Bonhoefferstraße 24 b. Voranmeldung unter Telefon 03643/ 422155 oder per E-Mail: ov-weimar@t-online.de.