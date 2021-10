Beratung über Bauanträge beim Ortschaftsrat Berlstedt

Berlstedt. Zu seiner nächsten Sitzung kommt der Ortschaftsrat Berlstedt am Mittwoch, 6. Oktober, zusammen.

Über Bauanträge berät der Ortschaftsrat Berlstedt in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 6. Oktober, im Dorfgemeinschaftshaus an der Hauptstraße 20. Auf der Tagesordnung stehen außerdem Beratung und Abstimmung über den Aufbau des Flächennutzungsplanes. Wie Ortschaftsbürgermeister Bernd Hegner weiter informiert, werden Anfragen aus der Bevölkerung beantwortet und Hinweise von Mitgliedern des Ortschaftsrates vorgestellt. Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr.