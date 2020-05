Die Textilreinigung an der Erfurter Straße beteiligt sich an der Aktion des Innenstadtvereins.

Bereits 15 neue Orte zum Platznehmen

„Nimm Platz“ – dieser Aufforderung haben sich 15 Einzelhändler und Dienstleister aus der Weimarer Innenstadt angeschlossen. Sie beteiligen sich mit einer originellen Sitzgelegenheit an der Aktion des Weimarer Innenstadtvereins. Das Stadtbild soll so attraktiver und einladender werden, die Aufenthaltsdauer länger.

Dabei sind bereits Stoff-Art, Raum-Kleid, Seife & Sinne, die Eckermann-Buchhandlung, Schmuck & Design, Picobello Sauber, Max Schössler Spielwaren, Artographie-Werkstatt, Florale Herzstücke, Ludotheca Ariane Schreiter, Werkstatt-Galerie Wartenberg, Meissner Porzellan am Schillerhaus, Bastelladen Fricke, Weimarer Kaffee-Rösterei und „Steinboss – Tuckermanns Töchter“. Sie haben über den Innenstadtverein ihre Teilnahme angezeigt, was garantiert, dass die Sondernutzung vor dem Geschäft oder in der Nähe nicht mit Gebühren belegt wird. Die Teilnehmer verzichten dabei auf Werbung und behalten die Verantwortung über ihre persönliche Stadtmöblierung.

Auch im Juni gibt es noch die Möglichkeit, sich an der Aktion zu beteiligen. Die schönsten Plätze zum Verweilen sollen am Monatsende prämiert werden. Es reicht zunächst eine Information per Mail an den Vorstand. info@weimarer-innenstadt-verein.de .