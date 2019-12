Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Berlstedt dankt Ehrenamtlern mit Festessen

„Auf ehrenamtliche Arbeit kann das Gemeinwesen nicht verzichten“, weiß Berlstedts Ortschaftsbürgermeister Bernd Hegner und lud Ehrenamtler am Samstag erstmals zu einem Dankeschön-Essen in das Gasthaus „Zur Linde“ in Berlstedt ein. Das kam bei den ehrenamtlich Engagierten bestens an. Mit Bernd Hegner stießen auch (v.l.) Hella Haun, Birgit Dankert, Marita Rau und Christel Söllner, auf die Premiere an. Die Initiative dazu ging von „Linden“-Wirt Tobias Pfaffe aus. Rund 40 Gäste, Vertreter der in Berlstedt und Ortsteilen ansässigen Vereine und Ortschaftsräte füllten die Gaststube. Ortschronistin Christel Söllner konnte sich nicht erinnern, dass es in der Vergangenheit jemals ein solches Dankeschönessen für Ehrenamtler gegeben hat.