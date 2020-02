Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Berlstedter Generationswohnen: Zufahrtsfrage noch unklar

Das Bauprojekt „Generationswohnen in Berlstedt“ nimmt Fahrt auf: Der Stadtrat der Landgemeinde Am Ettersberg beschloss in seiner jüngsten Sitzung, den Entwurf des Bebauungsplanes zu billigen und öffentlich auszulegen. Ab 1. März kann sowohl im Verwaltungsgebäude in Berlstedt als auch im Internet jeder Interessierte Einblick in die Planungen nehmen und seine Anregungen oder Bedenken schriftlich einbringen. Es geht dabei um das Gelände zwischen dem Rewe-Komplex und dem Kreisverkehr am östlichen Ortsrand. Diese bisherige Grünfläche gehört dem Berlstedter Unternehmer Wolfgang Pfaffe. Er hat mit dem dänischen Unternehmen Exsos einen Partner an der Hand, der hier ein Senioren-Pflegeheim mit 48 Plätzen betreiben will. Hinzu kommen zwei Wohn- und Geschäftshäuser mit voraussichtlich zehn Wohnungen sowie Gewerberäumen, die Pfaffe selbst bauen und vermarkten will.

Die Vorlage bekam im Stadtrat ohne weitere Diskussionen ein einstimmiges Votum. Einige Hürden auf dem Weg zum Baurecht sind aber noch zu nehmen. Die wichtigste betrifft die Zufahrt: Die gehört dem Bauträger des Rewe-Geländes, der Firma Atlas-Bau. Über die Modalitäten der Nutzung müssen sich die Investoren einig werden. Der B-Plan geht nach Billigung in eine zweite Auslegungsphase und wird, wenn alles reibungslos verläuft, im Herbst als Satzung beschlossen. Die ersten Bauarbeiten könnten dann im vierten Quartal beginnen.