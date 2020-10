Berlstedter Ortschaftsrat will Bebauung nicht legalisieren

Ein möglicher Konflikt um sogenannte „Schwarzbauten“ am Ortsausgang in Richtung Ballstedt zeichnet sich nach der jüngsten Sitzung des Berlstedter Ortschaftsrates ab. Dessen Mitglieder stimmten am Mittwochabend im Dorfgemeinschaftshaus gegen das gemeindliche Einvernehmen zu einem „Antrag auf Bauvorbescheid für die Errichtung von zwei Gerätehäusern mit Terrassenüberdachung und einem Spielhaus“.

Das Problem aber ist: Die entsprechenden Bauten stehen bereits. Und das auf einem Grundstück, das laut Flächennutzungsplan zum Außenbereich gehört, wo eine Baugenehmigung in jedem Fall notwendig ist. „Selbst wenn das als Wohngebiet ausgewiesen wäre, sind Bauten nur bis zehn Quadratmeter genehmigungsfrei, und auch die werden hier überschritten“, sagte Ortschaftsbürgermeister Bernd Hegner. Zweites Problem: Das Grundstück liegt nahe der Hauptstraße, mitten im Blickfeld der Öffentlichkeit. „Wir müssen auch bedenken, dass da ein Präzedenzfall entstehen kann“, so Hegner weiter.

Die Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen trifft der Bauausschuss der Landgemeinde Am Ettersberg – er beachtet in der Regel die Empfehlungen der Ortschaftsräte, kann sie aber auch überstimmen. Das Einvernehmen fließt in das Genehmigungsverfahren des Bauantrages bei der Unteren Bauaufsicht im Landratsamt Apolda ein.

Hegner informierte die Ratsmitglieder zudem, dass zwei für das kommende Jahr erhoffte Projekte frühestens 2022 starten können: Sowohl der Radweg von Berlstedt nach Stedten am Ettersberg als auch der dritte Bauabschnitt der Sanierung der Hauptstraße am westlichen Ortsrand spielen in den Planungen auf Landesebene für das Jahr 2021 keine Rolle. „Wir bleiben aber dran und werden mit Unterstützung der Landgemeinde-Verwaltung weiter für diese Projekte kämpfen“, so der Ortschaftsbürgermeister weiter.