Berlstedter Tagespflege hält Kontakt zu Gästen

Christine Pfundheller und Tagesgast Karl Felkl bei der Zeitungsschau. Die Senioren genießen die Betreuung, egal ob zu Hause oder in der Tagespflege.

Spazierengehen, Kartenspielen, Zeitungsschau oder eine Massage – zumindest einiges von dem Betreuungsprogramm, das ambulante Pflegeeinrichtungen für gewöhnlich anbieten – lässt sich auch zu Hause bewerkstelligen. Das stellt in Corona-Zeiten die Diakonie-Tagespflege „Dietrich Bonhoeffer“ in Berlstedt unter Beweis. Die Mitarbeiterinnen der Tagespflege besuchen ihre Gäste zurzeit daheim und fahren dafür bis zu 15 Kilometer.

„Das funktioniert sehr gut. Bei 14 Tagesgästen sind wir regelmäßig. Mancher bekommt einmal wöchentlich Besuch, andere täglich, meist für eine Stunde. Einen älteren Herrn besuchen wir häufig drei Stunden lang, damit er gut betreut wird, während seine Angehörigen arbeiten“, schildert die Leiterin der Einrichtung, Sarka Kopelentova. Finanziert werden diese Dienste über Verhinderungspflege oder Entlastungsleistungen.

Sarka Kopelentova freut sich, dass sie und ihr Team auch während der coronabedingten Schließung Kontakt halten können. „Wir haben im November auf 15 Plätze aufgestockt, insgesamt 33 Tagesgäste können damit unsere Einrichtung besuchen. Uns ist wichtig, auch jetzt im regen Austausch zu stehen. Zwischen den Gästen sind Freundschaften entstanden, sie rufen sich gegenseitig an und unterhalten sich gern über ihren Alltag", sagt die Hausleiterin.

Eine Kollegin und sie selbst arbeiten in diesen Tagen im Weimarer Seniorenpflegeheim Sophienhaus, um das Pflegepersonal dort zu unterstützen. So habe trotz der Schließung der Tagespflege seit Mitte Dezember jeder einen Weg gefunden, seinem Beruf gerecht zu werden. „Wir vermissen die Tage in der Gruppe, aber alle sind miteinander verbunden. Wir sind füreinander da und freuen uns schon darauf, wenn endlich wieder ein weitgehend normales Leben einziehen kann“, sagt Sarka Kopelentova.

Die Pflegeeinrichtung mitten im Ort ist im Herbst 2017 eröffnet worden. Der Flachbau hatte vor seinem grundlegenden Umbau verschiedene Märkte beherbergt.