Berthold Paul Förster, ein „Weimarer Impressionist“

Weimar. Nur noch vier Tage lang ist im Stadtmuseum die Sonderausstellung mit Werken des „Weimarer Impressionisten“ Berthold Paul Förster zu besichtigen.

Zum letzten Mal können am Sonntag, 5. September, 10 bis 17 Uhr, im neuen Sonderausstellungsbereich des Stadtmuseums Werke des Weimarer Landschaftsmalers Berthold Paul Förster besichtigt werden. Wie das große Interesse an der nun zu Ende gehenden Ausstellung zeigt, begeistert Försters Oeuvre, das ein wenig aus dem Blick geraten war, auch heute noch. Der 1851 geborene Maler, der in einer Epoche ungebremster Industrialisierung lebte, stellt uns Landschaften vor Augen, die man am besten mit den Worten „unbedingt erhaltenswert“ beschreiben kann.

Katalog stellt Försters Leben und Werk umfassend vor

Förster spielte unter den Malern, die die Weimarer Kunst des 19. Jahrhunderts prägten, eine besondere Rolle. Er war produktiv und erfolgreich, wirkte an der Weimarer Kunstschule als Professor der Malerei und führte gleichzeitig – erst mit dem Titel „Sekretär“, dann als „Syndikus“ – die Geschäfte der Schule. Als erster hat er sie – also jene Einrichtung, aus der die heutige Bauhaus-Universität hervorgegangen ist – als Ort der europäischen Moderne gewürdigt. Wer heute von „Weimarer Malerschule“ spricht, nimmt ein Konzept Försters auf.

Ausgestellt sind Gemälde, Zeichnungen, Radierungen und Skizzenbücher sowie Dokumente. So gut wie alle Objekte sind erstmals öffentlich zu sehen. Die meisten Bilder zeigen Darstellungen aus Thüringen, dem Harz und auch aus der norddeutschen Heimat Försters. Hinzu kommen einige Ansichten aus Italien und Holland. Die Bilder sind dicht gehängt, um der Ausstellung die Atmosphäre eines Ateliers oder auch eines bürgerlichen Wohnraums zu geben und um vielfältige Eindrücke von Försters Kunst zu bieten, also von einem Maler, den man mit Recht als „Weimarer Impressionisten“ bezeichnen darf.

Zur Ausstellung ist ein reich illustrierter Katalog erschienen, in dem Försters Leben und Werk erstmals umfassend vorgestellt werden: Christian Hecht und Jürgen Schmidt: Berthold Paul Förster (1851-1925). Ein Weimarer Landschaftsmaler, ISBN 978-3-910053-70-0, 16,80 Euro.