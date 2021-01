Bertuch-Verlag Weimar: Corona als Chance zur Neuausrichtung

Der Bertuch-Verlag bewegt sich auf literarischen Seiten- und Nebenwegen. Sein Profil schärft er bewusst jenseits des Mainstreams, immer auf der Suche nach neuen Themen, um daraus Bücher mit einem unverwechselbaren persönlichen Charakter entstehen zu lassen. Wir sprachen mit Antje Genth-Wagner, Redaktionsleiterin und Projektkoordinatorin beim Weimarer Bertuch-Verlag.



Warum der Name Bertuch?



Friedrich Justin Bertuch war eine außergewöhnliche, innovative Persönlichkeit. Uns hat vor allem seine Vielschichtigkeit fasziniert. Neben einer Fülle verschiedener Unternehmungsgründungen war er Verleger, Schriftsteller, Übersetzer und Herausgeber. Ihn zeichnete eine ungeheure Wissbegierde und Experimentierfreudigkeit aus, neue literarische Themenfelder aufzuspüren und sich zu erschließen. Er ist uns ein großes Vorbild, auch in seiner thematischen Vielfalt.



Was sind die aktuellen Buchprojekte?



In unserer Reihe „Weltliteratur für junge Leser“ wird demnächst „Kennst du Edgar Allen Poe?“ erscheinen. Seine Geschichten sind spannend, voller Möglichkeiten zur Interpretation und daher auch hervorragend geeignet für den Einsatz im Literaturunterricht. Um Lehrern die Vorbereitung zu erleichtern, hat die Autorin Katja Schmieder Unterrichtsanregungen mit darauf abgestimmten Arbeitsblättern entwickelt. In Arbeit ist derzeit auch ein Buch über den venezianischen Kosmopoliten Francesco Algarotti. Während in Italien und Frankreich die Werke Algarottis neu aufgelegt werden, ist der damals so berühmte Aufklärer bei uns so gut wie unbekannt, das wollen wir ändern. Und zu guter Letzt unser absolutes Herzensprojekt: „Knuddel – Über die Liebe und einen Clown im Sterbezimmer“. In dem Buch kommt der Klinikclown Knuddel, das zweite Ich der Autorin Dorothea Kromphardt zu Wort. Es sind bewegende und aufwühlende Begegnungen mit großartigen kleinen und großen Menschenkindern.



Welche Partner unterstützen diese Publikation?



Hier ist uns etwas gelungen, was wir auch in Zukunft verstärkt vorantreiben möchten: die crossmediale Verbindung zu den Institutionen unserer Stadt. So haben unter anderem Studierende der Bauhaus-Universität unter Anleitung von Ricarda Löser, künstlerische Mitarbeiterin an der Professur Typografie und Schriftgestaltung die komplette Gestaltung des Buches im Rahmen einer Lehrveranstaltung übernommen. Genau dieses unkonventionelle Miteinander braucht es, - und in Krisenzeiten mehr denn je.



Apropos Krise: Wie geht es dem Verlag in der Pandemie?



Wir sind in der glücklichen Lage, als kleiner Verlag einen starken Partner an unserer Seite zu haben: Wir kooperieren schon seit vielen Jahren mit der Trägerwerk Soziale Dienste AG, die ihren Sitz in Weimar hat. Sie ist unter anderem eine unserer Hauptabonnentinnen unserer Fachpublikationen und hat uns damit in dieser Krisensituation enorm unterstützt. Doch wir haben auch die Zeit der erzwungenen Entschleunigung intensiv genutzt, um zu hinterfragen, neu auszurichten und Gedankenexperimente durchzuspielen. Es war eine unglaublich bereichernde Zeit, die wir trotz Krise auch als Geschenk für uns angenommen haben, um uns weiterzuentwickeln.



Was sind die Pläne für das neue Jahr?



Das geistige Potenzial einer Kultur- und Wissenschaftsstadt Weimar soll sich im Inhalt des Bertuch-Verlages wiederfinden. Der Verlag strebt dabei eine crossmediale Verbindung mit anderen Medien an, indem Weimar als Stadt der Dichter und Denker erfahrbar wird. Die Beweglichkeit eines kleinen Verlages kann in der Kooperation mit unkonventionellen Partnern in der heutigen Zeit viel bewirken. Ein wesentlicher Punkt ist dabei die interkulturelle Kommunikation, die immer mehr an Bedeutung gewinnt.