Berufsfeuerwehr Weimar wichtiger Rückhalt im Corona-Jahr

Weimar. Alle Jahre wieder gehört der Weihnachtsrundgang des Weimarer Oberbürgermeisters zu den Feiertagen. Klaus Büttner hatte diese Tradition 1990 begründet. Alle Stadtoberhäupter haben sie seitdem fortgesetzt.

Die Berufsfeuerwehr, die Polizei-Inspektion, das Klinikum und soziale Einrichtungen wie Seniorenheime sind in wechselnder Zusammensetzung die Stationen. Doch nie fanden die Besuche in so nüchternem Umfeld statt wie jener 2020 bei der Berufsfeuerwehr.

Wenn sonst im Gemeinschaftsraum für ein paar Minuten eine weihnachtliche Runde mit dem Stadtoberhaupt zusammen saß, da wurden diesmal im Mehrzweckraum des Gefahrenschutzzentrums Stühle auf Abstand gestellt. OB Peter Kleine und Bürgermeister Ralf Kirsten sprachen der Wachabteilung 2 und deren amtierenden Leiter Sascha Eilenstein stellvertretend für alle Berufsfeuerwehrleute den Dank für ihren Einsatz in diesem schwierigen Jahr aus.

Die sieben Freiwilligen Weimarer Feuerwehren und die Berufsfeuerwehr sind 2020 zu rund 1420 Einsätzen ausgerückt. 290 davon waren Brandeinsätze. Der Großteil des Einsatzaufkommens betraf mit 1130 Einsätzen technische Hilfeleistungen. Weimars freiwillige Feuerwehren waren an 160 Einsätzen mit über 1500 Einsatzstunden beteiligt, davon 75 Brandsicherheitswachen. Im Rettungsdienst fuhr die Berufsfeuerwehr mit einem Fahrzeug etwa 3500 Einsätze.

Die Corona-Pandemie hielt 2020 zusätzliche Aufgaben bereit. Mit speziellen Infektions-Krankentransportwagen übernahm die Feuerwehr bei Corona-Verdachtsfällen deren Transport zur Abstrichstelle. Rettungsdiensteinsätze mit Patienten, die als Verdachtsfälle galten, wurden mit den Infektions-Krankentransportwagen unterstützt. Insgesamt gab es 171 solcher Fahrten. Die Ausfallzeit zur Desinfektion der Rettungswagen wurde so auf ein Minimum reduziert.

Es dauerte bis zum Weihnachtsfest, dann hatte das Virus auch die Berufsfeuerwehr erreicht. Kurz vor dem Fest wurde die erste Infektion festgestellt, die mehrere Quarantänemaßnahmen nach sich zog. Die Einsatzbereitschaft sei sichergestellt, beteuerte Amtsleiter Alexander Philipp.