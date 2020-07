Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beschwingte Melodien vor dankbaren Senioren

Das Saxophon-Quartett des Luftwaffenmusikkorps Erfurt ist am Montag im Garten des Friedrich-Zimmer-Hauses aufgetreten. Die Berufsmusiker wollen nach mehrwöchiger Zwangspause endlich wieder musizieren und den Menschen Freude bringen. Sie geben derzeit – organisiert von dieser Zeitung – Kurzkonzerte in Pflege- und Seniorenheimen. Coronabedingt erfolgt das unter freiem Himmel und mit Abstand. Rocky Wolf, Lukasz Goldner, Enrico Heinke und Fabio Siegemund spielen bei den halbstündigen Auftritten beschwingte Melodien wie „New York, New York“ von Frank Sintra oder „Wonderful world“.