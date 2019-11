Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Besonderer Einsatz für Demokratie

Oberbürgermeister Peter Kleine hat sich bei den 600 Wahlhelferinnen und Wahlhelfern in Weimar bedankt. In diesem Jahr seien einige gleich mehrfach im Dienst gewesen – bei der Europa- und Kommunalwahl im Mai und nun bei der Landtagswahl, hieß es in einer Rathausmitteilung. „Besonders die Ergebnisse der Wahl zum Thüringer Landtag werden uns wohl noch einige Zeit beschäftigen“, so der OB. „Mit Ihrer Unterstützung am Wahltag sowie vielfach auch in der Vorbereitung der Wahlen leisten Sie Ihren Beitrag für die Demokratie in besonderem Maße.“