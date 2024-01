Bessere Verbindungen für Weimars Bus-Fahrgäste

Weimar Zum neuen Jahr wird sich im Fahrplan der Weimarer Stadtbusse manches ändern. Besonders auf der Linie 3.

Im kommenden Jahr soll sich in Sachen Fahrplan manches ändern. Besonders auf der Stadtbus-Linie 3 will die Stadtwirtschaft an einigen Stellschrauben drehen. Nötige mache das die gestiegene Nachfrage im Gewerbepark West sowie im neuen Wohngebiet „Kirschbergquartier“. Um den Fahrgästen gerecht und den Pendlern eine besser Verbindung zum Hauptbahnhof zu ermöglichen, erweitert die Stadtwirtschaft zum 1. Januar 2024 das Angebot auf der Linie 3 und führt alle Fahrten zwischen 5 Uhr und 20 Uhr über den Weimarer Hauptbahnhof.

30-Minuten-Takt auf der Linie 3

Konkret bedeutet das, dass von Montag bis Freitag die Fahrstrecke zwischen Tiefurt, Schloss über Hauptbahnhof sowie Industriegebiet West und Tröbsdorf, Kirche von 5.30 Uhr bis 20 Uhr in einem 30-Minuten-Takt bedient werde. An Samstagen, Sonntagen und an Feiertagen wie etwa am Neujahrstag verkehrt die Linie 3 auf der gesamten Fahrstrecke von 10 bis 18 Uhr und in einem 60-Minuten-Takt. Am zentralen Umsteigepunkt Goetheplatz besteht unverändert Anschluss an die anderen Stadtbuslinien, teilt die Weimarer Stadtwirtschaft mit.

Reihenfolge der Haltestellen ändert sich

Wie bereits erwähnt, fährt die Linie 3 künftig in beide Richtungen über den Hauptbahnhof, wodurch sich die Reihenfolge der Haltestellen ändert: Vom Goetheplatz geht es künftig über die Friedensstraße/Atrium, die Meyerstraße, Schopenhauerstraße zum Hauptbahnhof und weiter über die Schlachthofstraße zur Haltestelle Am alten Schlachthof. In umgekehrte Richtung ab Tiefurt halten die Stadtbusse der Linie 3 an der Haltestelle Am alten Schlachthof, an der Carl-von-Ossietzky-Straße, am Hauptbahnhof, Schopenhauerstraße, Meyerstraße, Friedrich-Ebert-Straße und der Friedensstraße sowie am Goetheplatz. Und: Die Haltestelle Schlachthofstraße wird aufgrund der neuen Fahrstrecke in die Eduard-Rosenthal-Straße, auf die Höhe des Kindergartens „Holzwürmchen“ verlegt.

Zuletzt sei noch darauf hingewiesen, dass es durch die Verknüpfung der Linie 3 mit der Linie 5 zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Stauffenbergstraße zu neuen Abfahrtszeiten kommt. Die neuen Fahrpläne sind auf der Webseite der Stadtwirtschaft unter www.sw-weimar.de einsehbar.

Fahrplanänderungen auf der Linie 8

Zu Fahrplanänderungen kommt es zudem auf der Linie 8: Diese verkehrt – im derzeit gültigen Sonderfahrplan – ab Merketal über den Hauptbahnhof, Nordbahnhof und Rastenberger Tunnel im 40-Minuten-Takt zur Industriestraße beziehungsweise weiter zur Döbereinerstraße. Die Dürrenbacher Hütte wird Montag bis Freitag ab 9 Uhr weiterhin in einem 60-Minuten-Takt, jedoch direkt ab Hauptbahnhof, angebunden. Dies ist verbunden mit einem Umstieg am Hauptbahnhof aus sowie in Richtung Stadtzentrum, heißt es von der Stadtwirtschaft.