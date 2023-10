Besuch des einstigen Seelenhirten in Vippachedelhausen

Vippachedelhausen. Erhard Graf nutzte die Einladung zu seinem 40-jährigen Ordinations-Jubiläum zu einem Abstecher in sein früheres Wirkungsgebiet als Pfarrer im Weimarer Land.

Zurück zu den Wurzeln: 1977 zog Erhard Graf (Mitte) als Theologie-Student in das Pfarrhaus in Vippachedelhausen ein und war nach seiner Ordination 1983 als Pfarrer unter anderem hier sowie in Thalborn tätig. 1993 verließ er Thüringen, zog nach Schleswig-Holstein und wurde zuletzt als „Pilger-Pastor“ bekannt: Der trainierte Langläufer begleitet Interessierte auf traditionellen Wegen. In dieser Woche reiste er zur Feier des 40-jährigen Ordinations-Jubiläums an und machte einen Abstecher in den Nordkreis des Weimarer Landes. In Vippachedelhausen nahmen ihn und seine Frau die Gemeindekirchenrats-Mitglieder Rolf Reißner (links) und Ulrike Göring (3. von rechts) sowie Christiane Janz (3. von links) und Heike Rüss (rechts) in Empfang.