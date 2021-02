Besuche im Weimarer Klinikum sind wieder möglich

Mit einer guten Nachricht überraschte das Sophien- und Hufeland-Klinikum Weimar Patienten und ihre Angehörigen: Von Montag, 15. Februar, an sind Besuche wieder möglich. Wie Kliniksprecherin Sandra Hellmuth weiter mitteilt, wurde das am 29. Januar wegen der Pandemie als reine Vorsichtsmaßnahme verfügte Besuchsverbot nun in Absprache mit dem Weimarer Gesundheitsamt wieder aufgehoben. Somit trete die zuvor geltende Besuchsordnung wieder in Kraft: Danach dürfen Patienten für den Zeitraum ihres Aufenthalts im Klinikum ausschließlich Besuch von ein- und derselben Person empfangen, die während der stationären Aufnahme festgelegt wurde. Die Besucher werden vor jedem erneuten Betreten des Klinikums einem Schnelltest auf Covid-19 unterzogen. Bei positivem Antigentest werde der Zutritt verwehrt.

