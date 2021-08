Besuche im Weimarer Tierheim wieder eingeschränkt möglich

Weimar. Für die Beratung und Vermittlung ist ein Termin notwendig. Portal listet derzeit lediglich vier herrenlose Hunde auf.

Unter strengen Auflagen finden Besucher wieder Zutritt zum Weimarer Tierheim. Dort waren gleich zu Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 die allgemeinen Öffnungszeiten ausgesetzt und damit der Zugang unterbunden worden. Die Regelungen für den Neustart sind sehr weitreichend: Der Eintritt ist auf mittwochs 13 bis 16 Uhr begrenzt. Auf dem Parkplatz und auf dem Gelände muss ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten oder ein Mund-Nase-Schutz getragen werden, informierte die Stadtverwaltung. Vor dem Betreten müssen Besucher darüber hinaus ihre Hände desinfizieren und ihre Kontaktdaten hinterlassen.

Die Tierbereiche dürfen mit Mund-Nase-Schutz nur nach einem Okay durch Mitarbeitende betreten werden. In den Innenräumen sind zeitgleich maximal zwei Besucher erlaubt, wobei auch Kinder mitgerechnet werden. Beratung und Vermittlung erfolgen nur nach Terminvergabe. Das Anliegen soll per E-Mail präzise geschildert werden.

Die Hoffnung, im Weimarer Tierheim einen passenden Gefährten zu finden, ist derzeit allerdings mehr als gering: Gerade einmal vier Hunde, die ein neues Zuhause suchen, führt dessen Vermittlungsportal aktuell auf. Katzen oder Kleintiere sind gar nicht zu finden.

Kontakt: 03643/850 705 oder tierheim@stadtweimar.de