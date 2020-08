In der Touristinformation Weimar werden wieder deutlich mehr Besucher gezählt (Archivfoto).

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Besucherzahlen im Juli deutlich gestiegen

Seit Wiedereröffnung der Tourist Information sind die Besucherzahlen in der Filiale am Markt 10 kontinuierlich gestiegen. Das teilte die Weimar GmbH am Mittwoch mit. Auch die Anzahl der Stadtführungsgruppen lag im Juli bereits bei 75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der öffentlichen Rundgänge übertrifft die Vorjahreszahlen sogar um 26 Prozent. Wobei die Vergleichszahlen von 2019 wegen des Bauhaus-Jubiläums zusätzlich auf einem sehr hohen Niveau waren.

Mit Wiedereröffnung nach der Corona-Pause wurde in der Tourist-Information ein Personenzählsystem eingeführt, so dass jetzt belastbare Zahlen über die Kundenzahlen vorliegen. Ab Mitte Mai wurden 3000 Besucher gezählt, im Juni schon 12.000 und im Juli kamen 19.000 Menschen. Ähnlich entwickeln sich die Stadtführungszahlen: im Mai wurden 55 Gruppen geführt, im Juni 230 und im Juli 300 (75 Prozent zum Vorjahresmonat). Auch der Vergleich der verkauften weimar cards ist ein Indikator für den zunehmenden Besucherverkehr: Im Mai waren es nur 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, im Juni schon 24 Prozent und im Juli bereits 71 Prozent. „Wir freuen uns über diese Entwicklung. Gleichzeitig muss man berücksichtigen, dass zum Beispiel bei den Stadtführungen die Teilnehmerzahl immer noch reduziert ist“, betont Jens Braun, Leiter der Tourist Information Weimar.