Betonkrone für Bruchstein

Seinen neuen achteckigen Ausstieg auf der Spitze hat der Hainturm im Belvederer Forst mittlerweile erhalten. Geländerstangen zwischen den Zinnen sollen die Aussichtsplattform voraussichtlich zur Jahresmitte ergänzen. Die Zwischenebenen im Turm bekommen überdies neuen Estrichboden. Darüber hinaus plant die Hainturm-Gesellschaft in diesem Jahr noch mehr, was das historische Bauwerk sichern hilft. So sollen die Bruchsteinwände am Fuß des Turmes, die noch von der einstigen Ausflugs-Gastronomie dort übrig sind, an allzu brüchigen Stellen ergänzt und neu verfugt werden. Außerdem werde die Mauer eine Krone aus Beton erhalten. Damit hoffen die Bewahrer und Förderer des Turms jenen Schäden Einhalt zu gebieten, die neben der Witterung auch achtlose Kletterer an dem recht lose gewordenen Mauerwerk hinterlassen haben. Ein mittelfristiges Ziel des Vereins ist es, auch die Turmfassade zu sanieren.