In der Kindertagespflege in Weimar stehen derzeit 117 Betreuungsplätze zur Verfügung.

Betreuung individuell aufs Kind zugeschnitten

In der Kindertagespflege stehen in Weimar derzeit bei 26 Tagesmüttern insgesamt 117 Betreuungsplätze für Kinder im Alter bis zu drei Jahren zur Verfügung. Davon bieten zwei mobile Tagesmütter eine flexible Kinderbetreuung an. Darüber informierte Tagesmutti Anke Schuchardt. Aktuell gibt es für das neue Kita-Jahr 2020/2021 noch freie Plätze in der Kindertagespflege. Anke Schuchardt weist darauf hin, dass eine Kindertagespflegeperson dieselben entsprechenden Aufgaben wie eine Kindertageseinrichtung hat. Als verlässliche Bezugsperson gibt sie den Kindern Sicherheit und Orientierung im gesamten Tagesablauf. Ihre hohe Flexibilität hilft den Eltern bei der Organisation und Koordination von Alltag, Beruf und Kinderbetreuung.

Das familiennahe Angebot der Kindertagespflege lasse in kleinen Betreuungsgruppen überdies viel Raum für Individualität. In einer außergewöhnlichen Zeit betreuen die Kindertagespflegepersonen nach den Worten von Anke Schuchardt uneingeschränkt und haben die Möglichkeit, Hygienekonzepte alltagstauglich und mit hohen Qualitätsansprüchen umzusetzen. Die Kindertagespflegepersonen in Weimar besitzen eine Qualifikation in der Kindertagespflege oder andere pädagogische Ausbildungen. Sie nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil. Betreut werden die Kinder in privaten oder angemieteten Räumlichkeiten werden, die im Rahmen der Erteilung der Pflegeerlaubnis durch das Amt für Familie und Soziales der Stadt Weimar regelmäßig überprüft werden.

In einem Qualitätssicherungsprozess erarbeiten die Tagesmütter in enger Kooperation mit der Fachberatung der Stadt Weimar derzeit gemeinsame Standards für ihre Arbeit. Die Elternbeiträge für die Betreuung in der Kindertagespflege entsprechen den Beiträgen der anderen Kindertageseinrichtungen. Bei einem geringen Einkommen der Eltern kann, nach Prüfung durch das Amt für Familie und Soziales, eine teilweise oder auch vollumfängliche Kostenübernahme der Elternbeiträge erfolgen.

Eltern, die sich für einen Betreuungsplatz bei einer Tagesmutter interessieren, können sich an das Amt für Familie und Soziales der Stadt Weimar wenden. Dort unterstützt man sie gern bei der Betreuungsplatzsuche und hält dafür eine Übersicht der Tagesmütter mit Kontaktdaten bereit. Die Anmeldung für einen Platz in Kindertagespflege erfolgt zunächst direkt bei der Kindertagespflegeperson, die auch Auskunft zum weiteren Verfahren gibt. Der Antrag auf Aufnahme in einer Kindertagespflege-Einrichtung wird dann beim Amt für Familie und Soziales der Stadt Weimar eingereicht.

Nähere Informationen zu den Anmeldemodalitäten und zur Kostenübernahme der Elternbeiträge erteilen die zuständigen Ansprechpartner der Stadt Weimar oder sie sind unter www.weimar.de zu finden.