Betrunkener 80-Jähriger verursacht Auffahrunfall - Zahlreiche Pakete gestohlen

Weimarer Land Zudem haben sich Trickbetrüger am Telefon als Polizisten ausgegeben. Das sind die Meldungen der Polizei für Weimar und das Weimarer Land.

Zwei Autofahrer standen am Mittwoch gegen 08.45 Uhr in Bad Berka an der Kreuzung Blankenhainer- / Bahnhofstraße, da die Ampel "Rot" zeigte. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der hinten stehende Wagen plötzlich los und auf das vor ihm stehende Fahrzeug auf.

Bei der Unfallaufnahme gab der Fahrer an, er sei vom Bremspedal abgerutscht. Ein Alkoholtest bei dem 80-jährigen Unfallverursacher ergab einen Wert von 0,93 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. An beiden Pkw entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Zahlreiche Pakete gestohlen

In der Zeit von Dienstag, 21.30 Uhr, bis Mittwoch, 06.30 Uhr, ist auf einem Parkplatz des Autohof in Mellingen die Plane vom Anhänger eines dort parkenden Lkw aufgeschnitten worden. Der Lkw hatte laut Polizeiangaben Pakete für das Paketverteilerzentrum geladen.

Die Täter entwendeten einen Teil der Ladung und luden die Pakete vermutlich in ein unbekanntes Fahrzeug um. Über den Inhalt der Pakete und den Wert des erlangten Diebesgutes ist derzeit noch nichts bekannt. Die Sichtung der an der Tankstelle vorhandenen Videoüberwachung steht noch aus.

Trickbetrüger geben sich als Polizisten aus

Am Mittwoch sind erneut drei versuchte Trickbetrugshandlungen bekannt geworden. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich jedes Mal um vermeintliche Polizeibeamte, die nach der Festnahme von angeblichen Einbrechern, welche die Adressen des Angerufenen auf einem Zettel mit sich führten, mit dem Vermerk, dass dort etwas zu holen sei.

Es folgte die Frage nach in der Wohnung vorhandenen Wertgegenständen oder Geldbeträgen. Die Angerufenen reagierten richtig, sie beendeten die Gespräche und erstatteten Anzeige bei der Polizei in Weimar.

Mehr Polizeinachrichten aus Thüringen: