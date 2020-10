Betrunkener Autofahrer auf A 4 bei Eichelborn erwischt

Eichelborn. Ein auffällig fahrender BMW wurde bei Eichelborn angehalten. Mehrere Schäden am Auto und ein offensichtlich betrunkener Fahrer wurden festgestellt.

Am Montag rückte die Autobahnpolizei wegen eines auffällig fahrenden Fahrzeugs auf der A4 aus. Wie die Polizei am Dienstag informierte, gaben hessische Kollegen über einen in Richtung Dresden fahrenden BMW Bescheid. Der Fahrer habe rechts überholt und andere Verkehrsteilnehmer behindert.

Im Bereich der Tank- und Rastanlage Eichelborn wurde das beschriebene Fahrzeug dann angehalten. Neben Schaden an der linken Fahrzeugseite war laut Polizei auch der rechte Außenspiegel beschädigt.

Offenbar hatte der 58-jährige Fahrer die Kontrolle über den Pkw verloren und war mit der Leitplanke kollidiert. Der Fahrer des BMW konnte bisher keine verlässlichen Angaben machen. Mit einem Atemalkoholtest wurden bei ihm 1,52 Promille festgestellt.

Es wurde Anzeige gegen den 58-Jährigen erstattet und eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus angeordnet. Sein Führerschein wurde von den Polizeibeamten eingezogen.

