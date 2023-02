Ein Randalierer trat in Weimar die Seitenspiegel von Autos ab. (Symbolbild)

Betrunkener Mann demoliert Autos in Weimar

Weimar. Eine Frau meldete am Freitag der Polizei in Weimar einen Mann der mehrere Autos beschädigte. Das Ehepaar hat den Täter auf eigene Faust verfolgt.

Die Polizei wurde am Freitag über einen Randalierer in der Ernst-Kohle-Straße in Weimar informiert. Eine Frau sah, wie ein Mann Spiegel von mehreren geparkten Autos abtrat.

Laut Angaben der Polizei verfolgte der Mann der Anruferin den mutmaßlichen Täter bis zu einer Wohnung. Daraufhin konnte die Polizei, mit Hilfe der Personenbeschreibung, den 21-Jährigen festnehmen.

Der Mann war stark alkoholisiert. Er beschädigte insgesamt 8 Autos.

