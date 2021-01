In Weimar-West blieb der Polizei nichts anderes übrig, als einen betrunkenen Randalierer wie auf diesem Symbolbild in Unterbindungsgewahrsam zu nehmen.

Betrunkener Weimarer Randalierer landet in der Zelle

Weimar. In einer der Ausnüchterungszellen der Polizeiinspektion (PI) Weimar endete die Nacht zum Samstag für einen 26-Jährigen aus Weimar-West. Wie die PI am Sonntag mitteilte, hatte der Mann zuvor seine Nachbarn in der Soproner Straße sowie die Beamten lange auf Trab gehalten.

Mehrmals klingelte er ohne erkennbaren Anlass an diversen Wohnungstüren und traktierte diese mit Fußtritten. Mit roher Gewalt beschädigte er die komplette Briefkasten-Anlage eines Wohnblocks. Die alarmierten Polizisten mussten sich von ihm massive Beleidigungen anhören. Beim Atemalkoholtest zeigte das Gerät 2,38 Promille an.

Die Beamten schickten den Mann nach Hause, aber wenig später terrorisierte er seine Nachbarn schon wieder durch Klingeln und Klopfen. Die Polizei rückte ein zweites Mal aus, und da der Mann keinerlei Einlenken zeigte, sondern die Beamten erneut beleidigte, nahmen sie ihn in den sogenannten Unterbindungsgewahrsam. red