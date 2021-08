Bett-Fotos in Apolda

Apolda. Ein origineller Fotowettbewerb begleitet am Samstag die John-Lennon-Ausstellung in Apolda.

Er soll Spaß machen. Und er soll an das weltberühmte „Bed-In“ des Beatles-Musikers John Lennon und seiner Frau Yoko Ono erinnern, das einst in Amsterdam und Montreal stattfand. Am Samstag, 14. August, steigt im Apoldaer Paulinenpark von 15 bis 18 Uhr ein Foto-Wettbewerb. In einem Bett, das auf der Wiese steht, können sich alle Interessierten professionell fotografieren lassen. Für die schönsten Motive gibt es Preise im Wert von 100, 50 und 30 Euro für das Hotel am Schloss. Diese stiftet der Bürgermeister. Die Aktion steht im Zusammenhang mit der John-Lennon-Ausstellung im Museum. Die Ausstellung ist am Samstag geöffnet.

Foto-Aktion „ Apoldaer Bettgeschichten“ : Samstag, 14. August, 15 bis 18 Uhr im Paulinenpark