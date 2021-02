Der 81-jährige Rudolf Köpping aus Bad Berka wird von Schwester Manuela Müller aus der Kranichfelder Praxis Zitterbart als erster Patient am Eröffnungstag der Impfstelle in einem Nebengebäude der Helios-Klinik Blankenhain gegen das Covid-19-Virus geimpft.

Blankenhain. Seit Mittwoch gibt es im Weimarer Land ein zweites Impfzentrum. Aus Mangel an Impfdosen ist es vorerst nur drei Stunden am Tag offen. Doch das soll sich ändern.

Reibungslos und pünktlich hat am Mittwochnachmittag die zweite Impfstelle des Weimarer Landes in Blankenhain ihren Betrieb aufgenommen. 38 Patienten hatten sich für die drei Stunden von 14 bis 17 Uhr angemeldet und bekamen den ersehnten Pieks in den Oberarm.