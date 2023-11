Bewährungsprobe für junge Tastenvirtuosen in Weimar

Weimar. Aktuell läuft in Weimar ein Wettbewerb für Nachwuchspianisten. Die Kandidaten für die finale Runde stehen fest.

Nachwuchstalenten am Klavier genau auf die Finger schauen kann man derzeit über Youtube. Die zweite Runde des Vorspielens des internationalen Franz Liszt Wettbewerbs an der Weimarer Musikhochschule wurde über die Videoplattform übertragen. Zuschauende können zudem eintrittsfrei live dabei sein, während 51 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 21 Ländern ihr Können unter dem strengen Blick der Jury im Festsaal des Fürstenhauses zeigen.

Die Teilnehmenden für die finale Runde stehen nun fest: Puri Puengpipattrakul (Thailand), Ziyu Shao (China), Pei Lin Oisin Pu (Irland), Linda Yuan (Deutschland), Ildikó Rozsonits (Ungarn), Collins Tanujaya (Indonesien) und Anna Avramidou (Zypern) haben sich als beste ihres Alters hervorgetan. Wer preiswürdig ist, entscheidet eine achtköpfige Jury unter Vorsitz des Weimarer Klavierprofessors Grigory Gruzman. Für die sechs Jugendlichen, die am Mittwochvormittag und -mittag an der Reihe waren, stand unter anderem der Namensgeber der Hochschule auf dem Programm: Sie spielten verschiedene Klaviersoli aus Franz Liszts Ungarische Rhapsodien.

Abschlusskonzert vor großem Publikum

Eine letzte, dritte Runde steht am 2. und 3. November, 17.30 Uhr, im Fürstenhaus an. Klaviertalente aus Thailand, China, Irland und Deutschland spielen das „Klavierkonzert D-Dur Hob. XVIII:11“ von Joseph Haydn. Am Sonntag, 5. November, geben die Preisträgerinnen und Preisträger schließlich ihr Abschlusskonzert vor großem Publikum, in der Weimarhalle. Es spielt zudem das Orchester des Musikgymnasiums Schloss Belvedere gemeinsam mit Musikerinnen und Musikern der Staatskapelle Weimar unter der Leitung von Joan Pagès Valls.

Tickets zum Abschlusskonzert für 20 Euro, ermäßigt 15 Euro, sowie den Livestream gibt es unter www.hfm-weimar.de