Weimar. Ein neuer Kurs startet im SOS-Familienzentrum.

In einer neuen Kursreihe im SOS-Familienzentrum an der Lincolnstraße haben Kinder und ihre Eltern die Möglichkeit, gemeinsam in Bewegung zu kommen. Freude an körperlicher Aktivität soll vereint sein mit positivem zwischenmenschlichem Kontakt. Der Kurs, der ab dem 14. März montags 15.30 bis 17 Uhr stattfindet, umfasst vier Treffen und kostet 60 Euro.

Anmeldung: sabineherbst4@web.deoder telefonisch unter 0162/3340021