Bewerbungen für Bürgerpreis bis Ende August

Erinnert hat die Sparkassenstiftung Weimar - Weimarer Land an den Bewerbungsschluss für den Bürgerpreis am 31. August. Gewürdigt werden damit Menschen, die sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit freiwillig und unentgeltlich engagiere. Bürgerschaftliches Engagement sei sehr vielfältig und fördere das Miteinander zum Beispiel in Sportvereinen, im sozialen Bereich, in Chören, der Feuerwehr, in Kunst und Kultur, im Umweltschutz oder in der Heimat- und Brauchtumspflege.

Vergeben wird der Preis an Einzelpersonen, Gruppen, Vereine oder Initiativen in den Kategorien U21, Alltagshelden und Lebenswerk. Bei der letzten Kategorie ist ein Vorschlag von Dritten zwingend, für die beiden erstgenannten sind eigene Bewerbungen möglich.

