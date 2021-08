Bewerbungsfrist für Stipendien in Weimar

Weimar. Die Sparkassenstiftung Weimar-Weimarer Land fördert auch 2022 begabte Kinder und Jugendliche.

Wie bereits in den vergangenen elf Jahren will die Sparkassenstiftung Weimar-Weimarer Land 2022 erneut junge Menschen mit einem Stipendium unterstützen. Begabte Kinder und Jugendliche können sich dafür in den Bereichen Sport und Kultur nur noch bis zum 31. August bewerben.

Mit bis zu jeweils 1800 Euro fördert die Stiftung junge Menschen mit herausragenden Leistungen und überdurchschnittlichen Engagement befristet auf ein Jahr. Damit wolle sie dazu beitragen, deren ambitionierte Ziele wahr werden zu lassen. Bewerben können sich junge Menschen, die nicht älter als 18 Jahre alt sind und ihren Hauptwohnsitz in Weimar oder im Weimarer Land haben.

www.sparkassenstiftung-weimar.de