Bewohner der Brucknerstraße wollen Chance zum Bleiben

Weimar. „Eure Aufwertung ist unsere Vertreibung“ steht da geschrieben. Und: „Wohnraum darf keine Ware sein.“ Auf den Laken an der Fassade verkünden die Bewohner der Brucknerstraße 20 mehr als bloße Statements. Sie machen ihre eigene Situation öffentlich. Die Wohnstätte will das Haus verkaufen. Und die potenziellen neuen Eigentümer sehen offenbar für alle drei Wohnungen Eigenbedarf. Tatenlos nehmen die Mieter das nicht hin.

Seit Jahren bröckelt der Putz in der Brucknerstraße 20 – an der Immobilie wie im Verhältnis zwischen Mietern und Wohnstätte. Das Haus ist in desolatem Zustand. Die drei Mietparteien wohnen trotz allem gern hier. Die Wohnungen sind geräumig, der Garten idyllisch, die Lage zentral und die Miete sehr günstig. „Wir wollen hier nicht weg“, betont Silvia Fischer, die seit 2008 in dem Haus lebt.

Vor Jahren hatte die Wohnstätte bereits Anlauf zur Sanierung genommen. Damit hätte sich der Mietpreis erhöht. Mehr noch als daran störten sich die Mieter an der geplanten Änderung der Wohnungs-Grundrisse. Verhandlungsspielraum habe es aus Sicht der Bewohner nicht gegeben, weshalb es zu keiner Einigung gekommen sei.

Im Vorjahr rollte der Vermieter das Thema neu auf. „Die Brucknerstraße 20 ist eines unserer letzten unsanierten Häuser in der Innenstadt. In drei bis vier Jahren wollen wir hier mit der Sanierung durch sein. Je kleiner das Haus ist, desto unwirtschaftlicher wird das. Deshalb dachten wir, dass die Immobilie für Privatleute interessanter sein könnte“, schilderte Wohnstätte-Geschäftsführer Udo Carstens.

Im Frühjahr entschied der Aufsichtsrat, das Haus zu verkaufen und legte fest, dass im Bieterverfahren nicht der Höchstpreis, sondern das beste Nutzungskonzept den Zuschlag erhalten solle. Auch die Mieter des Hauses bekamen im Juli die Einladung, sich zu beteiligen. „Finanziell konnten wir das nicht allein stemmen. Deshalb haben wir uns die Agentur Wohnprojektor ins Boot geholt“, sagte Silvia Fischer.

Das Unternehmen, das schon die Konzepte für die „Ro70“ und die Alte Feuerwache entwickelte, wollte das Haus kaufen, mit Fördermitteln vier Sozialwohnungen bauen und den Altmietern ermöglichen, nach der Sanierung wieder einzuziehen. Eine Mietpreisbindung über 20 Jahre, Mitsprache für die Mieter bei der Umbauplanung sowie eine denkmalgerechte und ökologische Sanierung seien Bestandteil gewesen.

Der Aufsichtsrat der Wohnstätte gab im November jedoch einem anderen der zehn eingereichten Bieterkonzepte den Vorzug. Für das Gremium, so begründete OB Peter Kleine als dessen Vorsitzender, sei es auch ein Kriterium gewesen, wie realistisch eine zügige Sanierung der Immobilie ist. Das Konzept, das der Aufsichtsrat befürwortete, sei inhaltlich überzeugender als jenes von „Wohnprojektor“.

Für die Mieter bedeutete das, sich voraussichtlich neuen Wohnraum suchen zu müssen. Denn die Gewinner des Bieterverfahrens haben Eigenbedarf. Zu einer Konfrontation untereinander wollen sie indes nicht kommen lassen – im Gegenteil: Beide Seiten suchten mehrfach das Gespräch, um eine verträgliche Lösung zu finden.

Die Wohnstätte, so Silvia Fischer, habe dazu bislang nicht beigetragen. Diesmal sieht sie aber Verhandlungsspielraum. Noch hätten die möglichen Neueigentümer den Kaufvertrag nicht unterzeichnet.