Bibliothek drapiert Fundstücke zu weihnachtlicher Skulptur

Mit einer pfiffigen Ideen hofft die Bibliothek der Bauhaus-Universität, dort entdeckte Fundsachen wieder an den Mann oder die Frau bringen zu können. 66 USB-Sticks, 3 Regenschirme, 4 Kleidungsstücke (darunter ein Pullover und ein wärmendes Stirnband), 4 PC-Mäuse, 7 Kabel und 6 Trinkflaschen sind im vergangenen Monat in der Bibliothek gestrandet. Tendenz steigend. Vermisst wurden bisher nicht einmal ein Notizbuch und ein Skizzenblock mit Zeichnungen.

Um vielleicht doch noch den bürokratischen Weg der Fundsachen über die zentrale Sammelstelle der Universität ins Fundbüro der Stadt Weimar vermeiden zu können, hatten ein Mitarbeiter und drei Mitarbeiterinnen einen witzigen Einfall: Die Stücke aus dem vergangenen Monat erhielten rote Schleifen und wurden so als Geschenk – teilweise in offene goldene Kartons verpackt -- allesamt als Weihnachtsskulptur drapiert – in einer Vitrine am zentralen Tresen in der Steubenstraße, die sonst für die Präsentation von Neuerwerbungen dient. Und mit all den schönen Präsenten fällt auch gar nicht mehr so sehr auf, dass dort in diesem Jahr kein Weihnachtsbaum steht.

Die ersten Reaktionen fielen durchweg positiv aus, berichtete am Dienstag Bibliothekssprecherin Stefanie Röhl. „Wir wurden von vielen auf die nette Idee angesprochen“, deren Umsetzung allen Beteiligten riesigen Spaß bereitet hat. Informationen über die Aktion wurden Montag auch per Newsletter online in die Welt geschickt. Abgeholt worden sei bisher eher wenig.

Die ausgestellten Stücke gelten als „Klassiker“ unter den Fundsachen im Hause. Sie gehören allesamt zur studentischen Ausstattung bei der Arbeit in der Bibliothek. Bleiben sie liegen, ist die Chance, dass sie wieder abgeholt werden, am nächsten Tag oder binnen einer Woche am größten. Allerdings wurden auch schon Laptops vergessen und nicht wieder abgeholt, ebenso Handys, Jacken und sogar ein großer Reisekoffer. „Summa summarum bleibt mehr liegen als abgeholt wird“, sagt Stefanie Röhl. Es fehle manchmal die Wertschätzung für die kleine Dinge.

Zur Weihnachtsskulptur gibt es eine schriftliche Erklärung in deutscher und englischer Sprache. Darin appelliert die Uni-Bibliothek angesichts der Klima-Debatte an das grüne Gewissen der Verlierer, die unter keinem Verlust zu leiden scheinen. Zwar würden 90 Prozent der Bevölkerung schon einmal etwas über den Begriff „Nachhaltigkeit“ gehört haben, dazu tendieren, entsprechende Lebensweisen zu etablieren und auch ethisch konsumieren – weil es trendy ist. Doch was sei, heißt es weiter, „mit Dingen des täglichen Bedarfs, die in den Sequenzen vermehrter Unaufmerksamkeit liegenbleiben und die – vielleicht anders als Smartphones, Autoschlüssel und Portemonnaies – wohl vermisst, aber nicht gesucht und letztlich entsorgt werden?“ Dabei seien doch USB-Sticks, Regenschirme, Kleidungsstücke, PC-Mäuse, Kabel und Trinkflaschen unser aller Ressourcen.

Aber die „Geschenke-Wichtel“ geben die Hoffnung nicht auf: „Alle, die etwas bei uns liegen gelassen haben, laden wir ein, sich ihr Päckchen abzuholen, so dass sie noch lange daran Freude haben.“