Das Baumbachhaus in Kranichfeld lädt zu einem Vortrag mit beeindruckenden Bildern.

Bilder aus Alaska und Kanada in Kranichfeld

Kranichfeld. Neben der Multivisionsshow ist im Baumbachhaus auch noch ein Konzert am Wochenende zu erleben.

Eine Multivisions-Show „Alaska, Kanada – im Land der Grizzlybären“ gastiert am Samstag, 9. Oktober, ab 19 Uhr im Kranichfelder Baumbachhaus (Remise bei schönem, Trauzimmer bei schlechtem Wetter). Der Autor Thomas D. Lange hat 14 Mal den Norden des amerikanischen Kontinents bereist. Dabei entstanden zahllose Bilder, von denen er eine Auswahl in der Zweiburgenstadt präsentiert. Unter anderem erzählt er über eine ungewollte Begegnung mit einem Grizzly oder das Leben der Menschen in den entlegensten Regionen, die teils nur mit Boot oder Buschflugzeug zu erreichen sind.

Am Sonntag, 10. Oktober, geben ab 17 Uhr im Trauzimmer Dagmar Meffert (Violine) und Hansgeorg Mühe (Klavier) ein Konzert unter dem Titel „Träume und Tänze“ mit Klassik und Pop-Anklängen.