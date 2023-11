Bildersuchfahrt des MC Apolda findet wieder am 3. Dezember statt

Apolda. Das sollten Teilnehmer beachten. Auch Nicht-Mitglieder können mitmachen. Hier geht es zur Anmeldung:

Zur zweiten Bildersuchfahrt des MC Apolda wird am Sonntag, 3. Dezember gebeten. dazu sind nach Auskunft des MC-Vorsitzenden Reinhard Urban alle Sportfreundinnen, Sportfreunde und Freunde des MC Apolda recht herzlich einladen.

Treffpunkt ist pünktlich 10 Uhr auf dem Parkplatz am Schloss in Apolda. Der Start erfolgt gegen 10.15 Uhr. Das Thema der Bildersuchfahrt lautet: „Museen rund um unsere Heimat“. Zielort ist der Weihnachtsmarkt am Goethe-Schiller-Denkmal Weimar. Die Strecke führt durch das Weimarer Land.

Für die Lösung der Aufgabe hat jeder Teilnehmer mit seiner Startzeit beginnend 3,5 Stunden Zeit Das heißt: Jeder muss auch eine gewisse Zeit des Parkens in Weimar und den Weg zum Denkmal in Weimar mit einberechnen!

Von 13.45 Uhr bis 14.15 Uhr können die Bordkarten bei der Fahrtleitung am Denkmal abgegeben werden. Die Organisatoren freuen sich auf eine möglichst rege Teilnahme und bitten um eine Teilnahmebestätigung: Bitte bis zum 30. November an Telefon 0178/ 3041171 oder auch per E-Mail an: urban.APD@t-online.de.

Hinweis: Das Mitbringen einer festen Schreibunterlage und eines gängigen Autoatlas ist ratsam.