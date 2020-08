Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bio-EVG spendet 4883 Euro für Kultur

Komplettiert hat die Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaft (EVG) die Liste der Kulturinitiativen in Weimar, die von der Mehrwertsteuer-Senkung in ihren Bioläden am Herderplatz und in der Rosenthalstraße profitieren. Allein im Juli kamen 4883 Euro zusammen, weil die EVG die vorübergehende Senkung nicht in günstigere Preise verwandelt, sondern die zusätzlichen Einnahmen komplett spendet. „Wir wollen so einen direkten Mehrwert für das kulturelle Leben in unserer Region schaffen“, sagt EVG-Vorstandsmitglied Birgit Richter.

Neben dem Yiddish Summer, der 1699 Euro erhalten hat (unsere Zeitung berichtete), werden der Kleinkunst-Veranstalter Dikuk mit 1567 Euro bedacht, ferner das Kulturgut Ulrichshalben (966 Euro) und die Tiefurter Montagsmusiken (654 Euro). Weitere Spenden sollen an andere soziale, ökologische oder kulturelle Initiativen gehen. Über die Empfänger wird online abgestimmt.

www.bioweimar.de/mehrwert