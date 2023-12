Bis auf den letzten Platz besetzt

Wie in einer großen Familie: die Lutherkirche Apolda am Heiligabend

Apolda Festliche Stimmung herrscht zu Heiligabend auch in der Lutherkirche Apolda

Bis auf den letzten Platz gefüllt war die Lutherkirche in Apolda am Nachmittag von Heiligabend. Aufgeführt wurde im Altarbereich ein Krippenspiel, dem schätzungsweise 500 Gäste beiwohnten.

Für die Geschichte um die Geburt Jesu vor über 2000 Jahren interessieren sich zur Weihnachtszeit stets viele Bürger, die ansonsten selten in die Gotteshäuser gehen. An Heiligabend ist das anders, geht es festlich zu und sind die Kirchen traditionell übervoll. So auch die Lutherkirche Apolda.