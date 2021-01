Bis Semesterende keine öffentlichen Veranstaltungen

Christoph Stölzl, Präsident der Hochschule für Musik "Franz Liszt" in Weimar, bittet in seinem aktuellen Rundbrief Studenten, Lehrkräfte sowe alle weiteren Mitarbeiter um die strikte Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsregeln.

Weimar Liszt-Hochschule Weimar: Künstlerischer Unterricht weiterhin in Präsenz. Eignungsprüfungen finden statt

„Die verschärften Corona-Maßnahmen werden sich auch auf unseren Hochschulbetrieb auswirken.“ Daran ließ Christoph Stölzl, Präsident der Hochschule für Musik "Franz Liszt" (HfM), keinen Zweifel. Insbesondere können die großen Hochschulensembles nicht proben. Außerdem werden bis zum Semesterende keine öffentlichen oder hochschulöffentlichen Veranstaltungen durchgeführt werden können.

In seinem aktuellen Rundbrief rief der HfM-Hochschulpräsident Studenten und Lehrkräfte sowie alle weiteren Mitarbeiter zur strikten Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsregeln auf. „Unseren bisherigen Erfolg dürfen wir nicht aufs Spiel setzen.“ Nur so können ab 11. Januar der künstlerische Unterricht inklusive Kammermusik, interne Klassenvorspiele sowie für andere Formen ungeeignete Prüfungen wieder in Präsenz stattfinden.

Der bisherige Erfolg stehe und falle „mit einer immerwährenden Wachsamkeit und einem Verantwortungsbewusstsein aller – innerhalb und außerhalb unserer Hochschule“. Stölzl appellierte an alle: „Halten wir unsere Regeln strikt ein, nehmen wir die Distanz- und Maskenpflicht sehr ernst“.

Beim Übe- und Unterrichtsbetrieb behalten alle Regeln zur Sicherheit und Hygiene sowie die zugelassenen Personenhöchstzahlen in den Räumen ihre Gültigkeit. Wie der Hochschulpräsident ankündigte, werden studentische Hilfskräfte Rundgänge durchführen, um die Einhaltung der Regeln zu überprüfen und sicherzustellen. Alle theoretischen und wissenschaftlichen Lehrveranstaltungen werden weiterhin digital angeboten.

Bis Semesterende bleibe zusätzlich die Möglichkeit bestehen, den künstlerisch-praktischen Unterricht ganz oder teilweise in digitaler Form durchzuführen. Sollten Bedenken am Präsenzunterricht bestehen, sollen Lehrkräfte und Studenten individuelle Lösungen vereinbaren. Wie geplant durchgeführt werden nach Angaben von Christoph Stölzl die Eignungsprüfungen. Einlassteams werden den Bewerbern Einspielräume zuweisen und sicherstellen, dass der Kontakt zu den Studierenden soweit als möglich vermieden wird.