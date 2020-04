Hohenfelden. 3000 Lebkuchenherzen in drei Wochen: 30 Prozent der Einnahmen aus dieser Kampagne gehen an Bedürftige, die unverschuldet in Not geraten sind.

Bisher 3000 Lebkuchenherzen für Engagierte

3000 Lebkuchenherzen in drei Wochen: Der Hohenfeldener Event-Gastronom Hans C. Marcher und der Bad Berkaer Tortendruck-Spezialist Robert Riethmüller haben ein positives Zwischenfazit ihrer Aktion „Danke, mein Held“ gezogen. Über eine eigens geschaltete Internet-Seite bieten sie die Möglichkeit, Menschen, die sich in der Corona-Krise besonders engagieren, ein Dankeschön zukommen zu lassen. 30 Prozent der Einnahmen aus dieser Kampagne sollen an Bedürftige gehen, die durch die Pandemie unverschuldet in Not geraten sind. Die georderten Lebkuchenherzen mit persönlichen Botschaften werden per Post zugestellt, bei größeren Bestellungen auch von den Initiatoren direkt ausgeliefert. Eine zeitliche Begrenzung für die Aktion gebe es vorerst nicht, so Marcher: „Noch gehen reichlich Bestellungen ein. Wer weiß, wann die Krise zu Ende geht.“

Der Inhaber des Eventlokals „Hans am See“ und des Imbiss-Pavillons „Hanslbar“ hat sich auf eine Durststrecke im Sommer eingestellt: Einige für Juni und Juli gebuchte private Veranstaltungen im Lokal seien zwar noch im Kalender, aber unter Vorbehalt der dann geltenden Bestimmungen. „Im Dezember kriegen wir vielleicht noch ein paar Weihnachtsfeiern, für den Herbst suchen wir noch eine Aktions-Idee. Aber mit einem normalen Betrieb rechne ich nicht vor März 2021.“ Marcher testet jetzt wie andere Gastronomen den Außer-Haus-Verkauf: Er bereitete am Montag zusammen mit Koch Jan Pöschl 200 Portionen Roulade mit Klößen und Rotkohl zu. Ab Dienstagmittag stehen sie zum Abholen bei „Hans am See“ bereit, es liegen schon etliche Bestellungen vor. Den Preis bestimmen die Kunden. Marcher: „Wir wollen mal testen, was Menschen für ein ordentliches Essen ausgeben.“