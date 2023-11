Blick in den Saal, in dem der Kreisparteitag der CDU Weimarer Land am Samstag stattfand. Am Rednerpult Mike Mohring, dem später per klarer Wahlentscheidung Landrätin Christiane Schmidt-Rose (CDU) als neue CDU-Kreisvorsitzende folgte. Damit leitet die Kreis-CDU den Neuanfang ein.