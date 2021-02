Blankenhain: Führerschein wegen Verkehrsgefährdung weg

Blankenhain Golffahrer setzte in unübersichtlicher Kurve vor Bad Berka zum Überholen an

Blankenhain. Drei Fahrzeuge waren am Wochenende an einem Unfall zwischen Blankenhain und Bad Berka beteiligt. Ein 28-jähriger Golf-Fahrer hatte am 26. Februar hinter einem Lkw in einer unübersichtlichen Linkskurve plötzlich zum Überholen angesetzt. Beim Überholvorgang kam dem Golf ein Mercedes Vito entgegen.

Um einem Frontalzusammenstoß zu entgehen, lenkte der 46-jährige Mercedes-Fahrer seinen Pkw nach rechts in die Leitplanke. Der Golf-Fahrer lenkte ebenfalls nach rechts und kollidierte seitlich mit Lkw. Nur durch Glück wurde niemand verletzt. Gegen den 28-jährigen VW-Fahrer wurde wegen seines Fahrmanövers Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet und der Führerschein sichergestellt. Alle Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Gesamtschaden wurde auf 4.000 Euro geschätzt.