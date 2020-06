Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blankenhain sucht fleißige Hände

Die Bewerbungsfrist läuft in dieser Woche ab: Noch bis zum Freitag, 5. Juni, können Interessierte für sechs Monate Bundesfreiwilligendienst (BFD) im „Grünen Bereich“ der Lindenstadt und ihrer Ortsteile ihre Unterlagen einreichen. Wie die Verwaltung mitteilte, richtet sich das Angebot an Menschen, die bereits zwölf BFD-Monate absolviert haben und jetzt an weiteren sechs Monaten interessiert sind. Die Arbeitszeit beträgt 20 Stunden pro Woche, die 200 Euro Taschengeld pro Monat werden auf Rente oder Arbeitslosengeld II (Hartz IV) sowie von Jugendlichen bezogenes Kindergeld nicht angerechnet. Zu leisten sind gärtnerische oder landwirtschaftliche Arbeiten sowie Tätigkeiten zum Schutz der Umwelt. Spätester Dienstbeginn ist der 1. Juli.

Bewerbungen sind zu richten an: u.mueller-denner@blankenhain.de oder Telefon 036459 / 4 40 13