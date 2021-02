Blankenhain sucht wieder eifrige Leseratten

Blankenhain. Stadtbücherei hofft auf ähnlich viele Teilnehmer wie in den zurückliegenden Jahren.

Die Blankenhainer Stadtbibliothek plant auch in diesem Jahr eine Neuauflage des Projekts „Ich bin eine Leseratte". Es richtet sich an Schüler der 3. bis 6. Klassen und läuft in der zweiten Jahreshälfte. Das Bibliotheks-Team hofft, dass sich die guten Teilnahmezahlen der vergangenen Jahre fortsetzen. Im Rahmen eines Lesefestes zum Abschluss werden wieder attraktive Sachpreise vergeben.