Blankenhainer Stadtrat tagt

Für den neuen Blankenhainer Kindergarten (hier das Architekten-Modell) werden am Donnerstag im Stadtrat Weichen gestellt.

Blankenhain. Die Kapazität des geplanten Kindergarten-Neubaus ist eines der Themen am Donnerstagabend.

Unter anderem mit dem Kindergarten-Neubau im Lindenpark beschäftigt sich der Blankenhainer Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 29. Juni, ab 18.30 Uhr im Schloss-Saal. Unter anderem sollen die Ratsmitglieder darüber entscheiden, wie viele Betreuungsplätze der Ersatzneubau für die „Waldgeister am Steintisch“ bekommt. Außerdem stehen die Auftragsvergaben für drei Fachplanungen auf der Tagesordnung, nämlich das Tragwerk sowie die Gewerke Elektro und Heizung/Lüftung/Sanitär. Weiterhin befindet der Rat über eine Änderung des Bebauungsplanes für die Verlagerung des Rewe-Marktes und die Vorschlagsliste aus Blankenhain und den Ortsteilen für die bevorstehende Schöffenwahl. Zu Beginn gibt es eine Einwohner-Fragestunde.