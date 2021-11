Blankenhains Klinik sagt Vorträge ab

Blankenhain. Wegen der aktuellen Corona-Infektionslage hat Blankenhains Helios-Klinik die nächsten öffentlichen Gesundheitsvorträge abgesagt.

In Anbetracht der steigenden Corona-Infektionszahlen hat sich die Leitung der Helios-Klinik Blankenhain dazu entschlossen, alle geplanten Vorträge für dieses Jahr abzusagen. Das betrifft auch die Reihe der Gesundheitsvorträge, die in Bad Blankenburg, in Rudolstadt sowie am 10. November und am 7. Dezember im Blankenhainer Schloss stattfinden sollten. Ob diese nachgeholt oder womöglich online angeboten werden, teilte die Klinik noch nicht mit.