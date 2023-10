Blankenhains Partnerschule zu Besuch: Deutsch-griechische Forschung im Supermarkt

Blankenhain. Blankenhains Regelschule empfängt Besuch aus der Partnerschule in Pefka bei Thessaloniki.

Neun Schüler der Regelschule Blankenhain waren im Frühjahr dieses Jahres zu einem aufregenden Austausch aufgebrochen, als sie ihre Partnerschule in Pefka bei Thessaloniki besuchten. Ihr Ziel: Land und Leuten in Griechenland kennenzulernen. In der vergangenen Woche war es nun an der Zeit für den Gegenbesuch, bei dem acht Mädchen und ein Junge die Chance nutzten, Einblicke in Thüringen, seine Natur und auch die hiesige Wirtschaft zu gewinnen.

Die Schüleraustauschwoche hatte eine breite Palette von Aktivitäten zu bieten, die den Schülern beider Länder unter anderem auch dabei halfen, die wirtschaftlichen Zusammenhänge zwischen deutschen und griechischen Supermärkten zu verstehen. Sie erkundeten Gemeinsamkeiten und Unterschiede in deren Sortiment und welche Produkte in beiden Ländern typisch sind.

Doch nicht nur wirtschaftliche Themen standen auf dem Programm. Die griechischen Schüler hatten auch die Möglichkeit, die Vielfalt der deutschen Küche kennenzulernen. Zu Beginn der Woche wurden traditionelle deutsche Gerichte wie Blutwurst mit Senf und eingelegte Gurken, Sauerkraut und Gehacktes angeboten, was überraschend gut ankam. Außerdem wurden verschiedene Brotsorten probiert, die in Griechenland nicht üblich sind.

Besuch in Thüringen nicht ohne Bratwurst

Die Woche begann mit einer Geschichtstour durch Weimar, gefolgt von einer Analyse des Atrium-Einkaufszentrums für ein gemeinsames Projekt. Dieses Projekt wurde am Dienstag weiter bearbeitet, bevor am Nachmittag die typisch thüringische Bratwurst als kulinarisches Highlight serviert wurde. Am Mittwoch stand eine sportliche Aktivität auf dem Plan, bei der alle Schüler gemeinsam eine Wanderung durch die Wälder zum Kötschberg unternahmen und den Carolinenturm erklommen. Nach dieser anstrengenden Wanderung erwartete sie ein herzhaftes Mittagessen in der Waldgaststätte Müllershausen. Zum Abschluss der Woche besuchten die Gäste die Landeshauptstadt Erfurt, bevor sich die griechischen Schüler am Freitag auf den Heimweg nach Pefka machten.

Blankenhains Schulleiter Christoph Roesler freute sich über die positiven Veränderungen im Umgang der Schüler miteinander während des Austauschs: „Zu Beginn haben die Schüler nur zaghaft englisch miteinander gesprochen, doch nach nur wenigen Stunden redeten sie miteinander, als wäre es schon immer so gewesen.“ Der Schüleraustausch wurde durch das deutsch-griechische Jugendwerk und „Erasmus+“ gefördert.